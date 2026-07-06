В Калининграде блогер устроил дрифт на катере и перевернул байдарку с детьми

В Калининграде блогер из Москвы устроил дрифт на арендованном катере и едва не утопил детей на байдарках. Инцидент произошёл на реке Прегола, когда лихач проезжал мимо набережной Карбышева, где занимались воспитанники детской спортшколы 10–12 лет.

По данным SHOT, парень по имени Данила пригласил на прогулку двух местных девушек, при этом прав на управление судном у него не было. Решив впечатлить спутниц, он специально поднял волну рядом с байдарками, из-за чего одна из лодок перевернулась. После этого блогер скрылся с места, оставшись довольным своим манёвром.

Ролик с происшествием вызвал бурное возмущение в местных соцсетях. В спортшколе сообщили, что подобные случаи происходят не в первый раз — мимо детей на скорости постоянно носятся катера и гидроциклы. Госинспекция по маломерным судам уже заинтересовалась инцидентом, блогера требуют наказать.

Ранее в Казани на Волге столкнулись гидроцикл и катамаран. Авария произошла вечером 5 июля у пляжа «Локомотив». Пострадал 27-летний водитель гидроцикла — его с резаной травмой челюсти и кровотечением доставили в больницу. Предварительная причина — нарушение правил управления маломерным судном. Спасатели выясняют обстоятельства.