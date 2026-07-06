Арбенина прыгнула в толпу фанатов и упала в воду с сапа на концерте в Москве

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина свалилась в воду во время выступления на «Заряд Фесте». Люди слушали концерт, сидя на сапах, по которым и решила пройтись исполнительница, однако, творческий эксперимент закончился предсказуемым падением.. Кадры с мероприятия раздобыл Super.ru.

Диана Арбенина устроила забег по сапам прямо во время выступления. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / angrydry_tt

В какой-то момент артистка не удержала равновесие и рухнула в воду прямо во время исполнения песни. Видео с мокрой, но не растерявшейся рок-звездой уже разлетелось по соцсетям. Инцидент, впрочем, пошёл только на пользу репутации Арбениной: он доказал, что она поёт вживую, и подтвердил, что русский рок не только жив, но и отлично держится на плаву!

А накануне Life.ru рассказывал, что оперная певица Анна Нетребко отменила выступления в Teatro Real из-за сильного истощения. 54-летняя артистка пожаловалась на изнеможение и перегрузку голоса. Врачи рекомендовали ей полный покой на несколько недель. Её партию Леоноры в опере «Трубадур» теперь исполнит итальянка Элеонора Бурато.