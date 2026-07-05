Оперная певица Анна Нетребко не выйдет на сцену мадридского Teatro Real, где у неё было намечено несколько выступлений. Как рассказало издание Die Zeit со ссылкой на дирекцию театра, причиной стало сильное истощение артистки.

По словам представителей театра, 54-летняя певица почувствовала недомогание после одного из концертов. Она жаловалась на изнеможение и перегрузку голоса. Агент Нетребко допустил, что виновата аномальная жара, доходившая до 40 градусов.

Медики рекомендовали певице на несколько недель полностью отказаться от нагрузок и беречь голос. В июльских постановках оперы Джузеппе Верди «Трубадур» ей досталась партия Леоноры, но теперь эту роль исполнит итальянка Элеонора Бурато.

Также ранее сообщалось, что сольный концерт российской оперной певицы Анны Нетребко в Лондоне прошёл с аншлагом. Как отмечалось, билеты были полностью раскуплены ещё зимой, а Киев ранее возмущался и требовал от британской стороны посодействовать запрету выступления.