В Лондоне с большим успехом прошёл сольный концерт российской оперной певицы Анны Нетребко, хотя ранее Киев возмущался и требовал от британской стороны посодействовать запрету выступления.

© Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anna_netrebko

Нетребко спела на главной сцене Королевской оперы. Билеты были полностью раскуплены ещё зимой. Аккомпанировал звезде на фортепиано ещё один россиянин — концертмейстер оперной труппы Большого театра Павел Небольсин. В зале сидели как британцы, так и приехавшие на концерт россияне. Украинцы на этот раз не стали устраивать у входа в здание провокации.

«Я так счастлива, Лондон прекрасен. Я люблю здешнюю публику. Это был потрясающий концерт», — рассказала в соцсети сама певица и показала небольшие отрывки с мероприятия.

Прошлый концерт Нетребко в Британии, состоявшийся осенью 2025 года, прошёл со скандалом. Украина в лице своего посла в Великобритании обвинила лондонский театр Ковент-Гарден в предательстве из-за разрешения выступить российской оперной певице.