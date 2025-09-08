Украина в лице своего посла в Великобритании обвинила лондонский театр Ковент-Гарден в предательстве из-за разрешения выступить российской оперной певице Анне Нетребко. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Посол Валерий Залужный, отказавшийся от всех интервью с момента назначения в июле 2024 года, назвал предстоящее выступление проверкой со стороны президента России Владимира Путина на верность ближайшего союзника Киева. Он задался вопросом, позволят ли союзники представителям режима выступать на мировых сценах как ни в чём не бывало.

«Кремль уделяет пристальное внимание подобным сигналам. <...> Позволим ли мы его ближайшим союзникам выступать на мировых сценах как ни в чем не бывало?» — пишет он.

По словам украинского чиновника, общавшегося с газетой, посол невероятно разочарован, поскольку он безуспешно пытался поднять этот вопрос как перед правительством, так и перед руководством театра. При этом более двухсот украинских организаций также направили в Ковент-Гарден и правительственные инстанции требования отменить концерт, однако власти не стали вмешиваться в ситуацию.