Обозвавшую русских «долбоящерами» певицу-беглянку Анну Нетребко разыскивают в России
SHOT: Певица Анна Нетребко объявлена в розыск судебными приставами
Анна Нетребко. Обложка © ТАСС / ZUMA / Simona Chioccia
Анна Нетребко объявлена в розыск судебными приставами. Причина — необходимость обеспечить доступ специалистов в её квартиру в Санкт-Петербурге для проведения проверки на наличие несанкционированной перепланировки, сообщает SHOT.
Санкт-Петербургский суд постановил, что 53-летняя оперная певица обязана предоставить доступ в свою квартиру сотрудникам коммунальных служб для проведения проверки на предмет незаконной перепланировки. Администрация Адмиралтейского района добивалась этого решения в течение почти двух лет. В случае неисполнения судебного решения, на певицу будет налагаться ежемесячный штраф в размере 20 тысяч рублей.
Анна Нетребко уехала из России после начала СВО. Долгое время её никуда не звали выступать. Недавно появилась информация, что в сентябре она может выступить в лондонском Ковент-Гарден. Кроме того, 1 мая, всего за час до выступления Нетребко в Словацком национальном театре на площади перед зданием собралось несколько десятков протестующих. Со сцены они критиковали оперную диву за отказ осудить СВО на Украине. Беглая певица также называла земляков долбоящерами и хамила в ответ на звание «нашей кубанской казачки».