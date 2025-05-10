Обозвавшую русских «долбоящерами» певицу-беглянку Анну Нетребко разыскивают в России

Анна Нетребко объявлена в розыск судебными приставами. Причина — необходимость обеспечить доступ специалистов в её квартиру в Санкт-Петербурге для проведения проверки на наличие несанкционированной перепланировки, сообщает SHOT.

Санкт-Петербургский суд постановил, что 53-летняя оперная певица обязана предоставить доступ в свою квартиру сотрудникам коммунальных служб для проведения проверки на предмет незаконной перепланировки. Администрация Адмиралтейского района добивалась этого решения в течение почти двух лет. В случае неисполнения судебного решения, на певицу будет налагаться ежемесячный штраф в размере 20 тысяч рублей.