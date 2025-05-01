В среду около тридцати протестующих собрались в Братиславе. Недовольная толпа выразила несогласие с проведением концерта оперной певицы Анны Нетребко, сообщает агентство РИА «Новости».

Всего за час до выступления Анны Нетребко в Словацком национальном театре на площади перед зданием собралось несколько десятков протестующих. Со сцены они критиковали оперную диву за отказ осудить специальную военную операцию на Украине.

Звучала также критика планов словацкого премьер-министра Роберта Фицо посетить Москву по случаю Дня победы. Собравшиеся скандировали «Позор зрителям!», «Нам не нужна Нетребко!» и освистывали людей, которые заходили в здание театра. Организатором митинга выступило движение Otvorená kultúra (Открытая культура).