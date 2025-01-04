«Живём разными жизнями»: Юсиф Эйвазов признался, что разрушило его брак с Нетребко

Оперный певец Юсиф Эйвазов впервые прокомментировал причины развода с Анной Нетребко. По его словам, их пути разошлись из-за различных интересов и образов жизни.

«В один момент мы просто честно осознали, что живём немножко разными интересами и разными жизнями. И поверьте мне, что это причина для того, чтобы именно вот что касается конкретно связи, брака, — да, это причина, чтобы это остановить», — сказал 47-летний Эйвазов в беседе с NEWS.ru.

При этом певец подчеркнул, что они с Нетребко продолжают оставаться родными друг другу людьми.Не так давно Эйвазов рассказал об отношениях с бывшей супругой после развода. По его словам, он поддерживает связь как с Анной, так и с её сыном.