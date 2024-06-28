"Превратила мужа во второго сына": Психолог назвал причину развода Нетребко и Эйвазова Психолог Самбурский: Нетребко воспринимала Эйвазова как второго сына 28 июня, 17:49 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Обложка © Telegram / Yusif Eyvazov Tenor Official

Оперная певица Анна Нетребко относилась к супругу Юсифу Эйвазову как к сыну — это привело к разводу. С таким мнением выступил психолог Станислав Самбурский.

"Если смотреть на то, как изменился график выступлений Юсифа после начала отношений с Анной Нетребко, видно, что прима стала прожимать для возлюбленного контракты. Прямо как принудительная распродажа неликвидов: чтобы купить что-то ценное, в комплекте нужно взять ненужную вещь. За годы продвижения Юсифа она своей динамикой власти превратила мужа во второго сына", — цитирует эксперта портал "Страсти".

Самбурский при этом считает, что Анна и Юсиф — оба экстраверты и при желании могут долго находиться в отношениях на расстоянии, то есть разлуки из-за гастролей им не страшны. С точки зрения психологии пара имеет потенциал для долгосрочной связи, считает специалист. Но разрушающим фактором стало то, что для широкой публики Эйвазов оставался "мужем Нетребко".

Психолог считает, что оперный певец мог испытывать в отношениях с артисткой конфликт ролей. Его успехи постоянно оставались в тени, и ему всё чаще хотелось самоутверждения и восстановления личной целостности, заключил Самбурский.

Напомним, на днях певица Анна Нетребко и певец Юсиф Эйвазов спустя почти десять лет семейной жизни объявили о разводе. В социальных сетях бывшие супруги сообщили, что, несмотря на разрыв отношений, они остаются друзьями. Европейские СМИ сообщили о том, что Эйвазов заключил контракт с другим менеджментом и стал работать отдельно от экс-супруги.

Авторы Нигина Азамова