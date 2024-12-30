«Всё очень здорово»: Эйвазов рассказал об отношениях с Нетребко после развода

Экс-супруг оперной певицы Анны Нетребко Юсиф Эйвазов заявил, что ему удаётся поддерживать тёплые отношения как с бывшей женой, так и с её сыном. Развод не разлучил пару, а десять лет совместной жизни оставили у артистов лишь приятные воспоминания. Откровениями из личной жизни тенор поделился с NEWS.ru.