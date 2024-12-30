«Всё очень здорово»: Эйвазов рассказал об отношениях с Нетребко после развода
Певец Эйвазов заявил о прекрасных отношениях с Нетребко и её сыном после развода
Оперные певцы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Экс-супруг оперной певицы Анны Нетребко Юсиф Эйвазов заявил, что ему удаётся поддерживать тёплые отношения как с бывшей женой, так и с её сыном. Развод не разлучил пару, а десять лет совместной жизни оставили у артистов лишь приятные воспоминания. Откровениями из личной жизни тенор поделился с NEWS.ru.
«С Аней у нас было десять лет потрясающей жизни. Мы всё ещё родные, близкие друг другу люди. У нас прекрасные отношения. Есть чудесный ребёнок, с которым у меня тоже отличные отношения. Всё очень здорово, всё хорошо», — поделился Эйвазов.
Напомним, в июне Нетребко и Эйвазов спустя почти десять лет семейной жизни объявили о разводе. Впрочем, несмотря на разрыв отношений, парочка пообещала оставаться друзьями. При этом народный артист Азербайджана заключил новый контракт и стал работать отдельно от экс-супруги, сообщали европейские СМИ.