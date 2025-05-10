Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 12:33

Объявленной в розыск Анне Нетребко в РФ грозит уголовное наказание

Юрист Соловьёв: Анне Нетребко в России может грозить до года тюрьмы

Анна Нетребко. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Анна Нетребко. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Оперной певице Анне Нетребко в России может грозить до года тюрьмы за неисполнение решения суда, согласно которому она обязана впустить коммунальщиков в свою квартиру в Санкт-Петербурге для проверки возможной несанкционированной перепланировки. Об этом заявил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

По его словам за неисполнение судебного решения предусмотрена административная ответственность. Если же Нетребко и после штрафа не выполнит решение суда, то может столкнуться с уголовной ответственностью.

«Здесь возможен штраф до 50 тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до одного года», — подчеркнул собеседник aif.ru.

В то же время за незаконную перепланировку Нетребко может грозить штраф и административный арест на срок до 15 суток. В случае неуплаты размер штрафа может удвоиться, а также возможно назначение обязательных работ, отметил эксперт.

Хижина у моря. У кого из иноагентов, известных беглецов и других отрёкшихся от России самая дорогая недвижимость за рубежом
Хижина у моря. У кого из иноагентов, известных беглецов и других отрёкшихся от России самая дорогая недвижимость за рубежом

Ранее Life.ru сообщил, что певицу-беглянку Анну Нетребко разыскивают в России. Она объявлена в розыск судебными приставами из-за необходимости обеспечить доступ специалистов в квартиру в Санкт-Петербурге для проведения проверки на наличие несанкционированной перепланировки. Напомним, звезда уехала из России после начала СВО.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Анна Нетребко
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar