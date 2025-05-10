Объявленной в розыск Анне Нетребко в РФ грозит уголовное наказание

Оперной певице Анне Нетребко в России может грозить до года тюрьмы за неисполнение решения суда, согласно которому она обязана впустить коммунальщиков в свою квартиру в Санкт-Петербурге для проверки возможной несанкционированной перепланировки. Об этом заявил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

По его словам за неисполнение судебного решения предусмотрена административная ответственность. Если же Нетребко и после штрафа не выполнит решение суда, то может столкнуться с уголовной ответственностью.

«Здесь возможен штраф до 50 тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до одного года», — подчеркнул собеседник aif.ru.

В то же время за незаконную перепланировку Нетребко может грозить штраф и административный арест на срок до 15 суток. В случае неуплаты размер штрафа может удвоиться, а также возможно назначение обязательных работ, отметил эксперт.