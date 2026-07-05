Концерт Scally Milano в Казани прервал наряд Росгвардии

Во время сбора на концерт Scally Milano в Казани к площадке прибыли сотрудники Росгвардии. В Сети появились сообщения о задержании артиста, однако его представитель заявил Mash, что музыканта никто не задерживал.

Scally Milano устроил выступление на улице из-за отменённого концерта в Казани. Видео © TikTok/ / damich1166, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ scallymilano

Инцидент произошёл в клубе Werk на улице Тукая. Перед началом выступления на площадке неожиданно отключилось электричество, из-за чего организаторам пришлось искать возможность подключить генератор. Пока зрители ждали начала концерта, Даниил Дмитриев, выступающий под псевдонимом Scally Milano, высунулся из окна и начал эмоционально общаться с собравшимися у входа поклонниками, используя нецензурную лексику.

Спустя некоторое время к клубу прибыли сотрудники Росгвардии. Правоохранители разогнали толпу, а в интернете распространились кадры, на которых артиста ведут к служебному автомобилю. Позже менеджер исполнителя опроверг информацию о задержании. По его словам, силовики приехали из-за большого скопления людей у входа, которых не могли впустить в помещение из-за отсутствия электричества. Представитель музыканта уточнил, что после этого команда села в свой автомобиль и уехала в отель.

Ранее в центре внимания оказался другой российский рэп-исполнитель — Птаха (Давид Нуриев), в отношении которого возбудили административное дело о пропаганде наркотиков. Музыкант заявил, что не признаёт вину и предполагает, что поводом для разбирательства могли стать не его песни, а высказывания в одном из интервью.