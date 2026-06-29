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Регион
29 июня, 16:34

Рэпера 9mice проверят на пропаганду наркотиков после скандала с бывшими

Обложка © VK / 9mice на каждый день

Обложка © VK / 9mice на каждый день

Рэпера 9mice, настоящее имя — Сергей Дмитриев — проверят на возможную пропаганду наркотиков в треках. Поводом стали жалобы поклонников главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной после публикаций бывших девушек артиста. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Одна из них, Режина Нтахомпогазе, заявила, что пережила выкидыш из-за постоянного стресса. Также она обвиняла музыканта в связях с несовершеннолетними фанатками. Эрика Кикнадзе, падчерица Ивана Урганта, пожаловалась на массовый хейт. По её словам, он начался из-за слухов, которые 9mice якобы распространяет о ней в московской тусовке.

Теперь 25-летнего исполнителя должны проверить органы. Сначала внимание планируют обратить на его творчество и возможные признаки пропаганды наркотиков. Сейчас 9mice встречается с бывшей участницей группы «Серебро» Катей Кищук. Его треки ежемесячно слушают более 2 млн человек.

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Ранее американского рэпера Mystikal приговорили к 20 годам за изнасилование. Исполнитель признан виновным в изнасиловании, совершённом в 2022 году в его собственном доме. Изначально ему грозило пожизненное лишение свободы, но срок был сокращён до 20 лет благодаря сделке со следствием о признании вины.

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Полина Никифорова
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