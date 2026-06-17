Американского рэпера Mystikal приговорили к 20 годам за изнасилование

Американский рэпер Mystikal (настоящее имя — Майкл Лоуренс Тайлер) осуждён на 20 лет тюремного заключения. Приговор вынес суд штата Луизиана, сообщает местный телеканал WBRZ 2.

Исполнитель признан виновным в изнасиловании, совершённом в 2022 году в его собственном доме. Изначально ему грозило пожизненное лишение свободы, но срок был сокращён до 20 лет благодаря сделке со следствием о признании вины.

Это не первый подобный эпизод в биографии музыканта. В 2004 году Mystikal уже был осуждён за аналогичное преступление и провёл в тюрьме шесть лет. После освобождения он был зарегистрирован как секс-преступник.

В начале 2000-х рэпер был несколько раз номинирован на премию «Грэмми». Его карьера включала сотрудничество с такими звёздами, как Pharrell Williams и The Neptunes. Теперь его имя останется в списке осуждённых за тяжкие насильственные преступления. Адвокаты исполнителя не исключают подачи апелляции.

Ранее осуждённому рэперу P. Diddy предъявили новые обвинения в сексуальном насилии — на этот раз над несовершеннолетним актёром в 2007 году, следует из иска в прокуратуру Лос-Анджелеса. Это не единственный эпизод: в начале июня также начали расследовать заявления публициста Джонатана Хэя.