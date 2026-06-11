Рэперу P. Diddy предъявили новое обвинение в насилии над ребёнком-актёром в 2007
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Осуждённому американскому рэперу P. Diddy предъявили свежие обвинения в сексуальном насилии. На этот раз речь идёт о надругательстве над несовершеннолетним актёром, о чём проинформировал телеканал CNN.
В распоряжении журналистов оказался иск, направленный в прокуратуру Лос-Анджелеса. Личность заявителя держится в тайне. Из документа следует, что в 2007 году, будучи ещё ребёнком, он подвергся нападению на одном из голливудских мероприятий. Утверждается, что перед совершением противоправных действий музыкант предложил потерпевшему алкоголь.
Это не единственный эпизод, которым сейчас занимаются правоохранители. В начале июня стало известно, что прокуратура того же города расследует заявления о насилии, поданные публицистом и продюсером Джонатаном Хэем.
Напомним, задержали исполнителя ещё в сентябре 2024 года. Ему вменяли более сотни эпизодов изнасилования, а на его вечеринках бывали и другие американские знаменитости. Сейчас музыкант отбывает 50-месячный срок в колонии, где трудится помощником тюремного священника. В его задачи входит уход за церковной библиотекой и поддержание чистоты в кабинете священнослужителя.
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