Мадуро нанял адвоката, оправдавшую P. Diddy по самым тяжким статьям
Анна Эстевао. Обложка © ТАСС / Zuma
Ожидающий суда в США президент Венесуэлы Николас Мадуро усилил свою юридическую команду адвокатом, известной по сотрудничеству с рэп-исполнителем P. Diddy. Как сообщило агентство EFE, представлять интересы политика теперь будет Анна Эстевао из престижной фирмы Harris Trzaskoma.
Её кандидатура официально внесена в документы федерального суда Южного округа Нью-Йорка. В профессиональных кругах Эстевао знают как специалиста, сумевшего добиться оправдания певца по самым серьёзным пунктам обвинения, среди которых торговля людьми и вымогательство. Теперь её опыт будет использован для защиты Мадуро и его супруги Силии Флорес.
Возможность нанять квалифицированную защиту появилась только в апреле, когда власти США разблокировали венесуэльские счета для оплаты юридических услуг. До этого адвокаты Мадуро подавали ходатайства о прекращении дела из-за банальной невозможности оплатить свою работу.
Напомним, что 3 января американские военные похитили Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, вывезя их из Венесуэлы в Нью-Йорк. Там президенту предъявили обвинения в нарко-терроризме и целом ряде других федеральных преступлений. В прессе позже просочилась информация, что во время рейда Пентагон задействовал некое секретное оружие. Сам Мадуро свою вину категорически отрицает. Вместе с тем американская прокуратура готовит новый пакет обвинений против лидера Венесуэлы, опасаясь, что существующее дело может развалиться.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.