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Регион
5 июня, 09:47

Мадуро нанял адвоката, оправдавшую P. Diddy по самым тяжким статьям

Анна Эстевао. Обложка © ТАСС / Zuma

Анна Эстевао. Обложка © ТАСС / Zuma

Ожидающий суда в США президент Венесуэлы Николас Мадуро усилил свою юридическую команду адвокатом, известной по сотрудничеству с рэп-исполнителем P. Diddy. Как сообщило агентство EFE, представлять интересы политика теперь будет Анна Эстевао из престижной фирмы Harris Trzaskoma.

Её кандидатура официально внесена в документы федерального суда Южного округа Нью-Йорка. В профессиональных кругах Эстевао знают как специалиста, сумевшего добиться оправдания певца по самым серьёзным пунктам обвинения, среди которых торговля людьми и вымогательство. Теперь её опыт будет использован для защиты Мадуро и его супруги Силии Флорес.

Возможность нанять квалифицированную защиту появилась только в апреле, когда власти США разблокировали венесуэльские счета для оплаты юридических услуг. До этого адвокаты Мадуро подавали ходатайства о прекращении дела из-за банальной невозможности оплатить свою работу.

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Напомним, что 3 января американские военные похитили Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, вывезя их из Венесуэлы в Нью-Йорк. Там президенту предъявили обвинения в нарко-терроризме и целом ряде других федеральных преступлений. В прессе позже просочилась информация, что во время рейда Пентагон задействовал некое секретное оружие. Сам Мадуро свою вину категорически отрицает. Вместе с тем американская прокуратура готовит новый пакет обвинений против лидера Венесуэлы, опасаясь, что существующее дело может развалиться.

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Юлия Сафиулина
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