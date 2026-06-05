Мадуро нанял адвоката, оправдавшую P. Diddy по самым тяжким статьям

Ожидающий суда в США президент Венесуэлы Николас Мадуро усилил свою юридическую команду адвокатом, известной по сотрудничеству с рэп-исполнителем P. Diddy. Как сообщило агентство EFE, представлять интересы политика теперь будет Анна Эстевао из престижной фирмы Harris Trzaskoma.

Её кандидатура официально внесена в документы федерального суда Южного округа Нью-Йорка. В профессиональных кругах Эстевао знают как специалиста, сумевшего добиться оправдания певца по самым серьёзным пунктам обвинения, среди которых торговля людьми и вымогательство. Теперь её опыт будет использован для защиты Мадуро и его супруги Силии Флорес.

Возможность нанять квалифицированную защиту появилась только в апреле, когда власти США разблокировали венесуэльские счета для оплаты юридических услуг. До этого адвокаты Мадуро подавали ходатайства о прекращении дела из-за банальной невозможности оплатить свою работу.