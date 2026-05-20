США готовят новый удар по Мадуро: Старое дело сочли слишком слабым

Прокуратура США готовит новые обвинения против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным журналистов, прокурорам в Майами поручили начать новое уголовное расследование на фоне сомнений в прочности уже существующего дела против венесуэльского лидера.

Собеседники телеканала утверждают, что американские власти опасаются: нынешние обвинения могут оказаться недостаточно убедительными для дальнейшего давления на Мадуро.

Напомним, Николас Мадуро и его супруга Сильвия Флорес были похищены 3 января и вывезены в США. Их доставили в Нью-Йорк, где Мадуро предъявили обвинения в нарко-терроризме и других федеральных преступлениях. СМИ также писали, что во время операции по захвату венесуэльского приезидента американская армия применила секретное оружие.