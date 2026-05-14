Николас Мадуро оказался в камере с 18 заключёнными и рэпером Tekashi 6ix9ine

Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся под арестом в США, содержится в общей камере вместе с 18 заключёнными. Об этом журналу Spiegel рассказал его сын Николас Мадуро Герра.

По его словам, сначала экс-главу государства держали в одиночной камере, где он ежедневно занимался спортом и вёл дневник. В апреле Мадуро перевели в общий блок, где половина заключённых говорит по-испански. Там он общается с сокамерниками, смотрит телевизор и изучает английский язык. Spiegel также пишет, что некоторое время среди заключённых находился американский рэпер Tekashi 6ix9ine.

Мадуро Герра сообщил, что семье передали телефон отца. На устройстве нашли неотправленное аудиосообщение, в котором Николас Мадуро говорил, что венесуэльский народ должен продолжать борьбу и что страна «никогда не станет колонией».

«Мы должны были сделать больше для защиты моего отца. В этом отношении мы потерпели неудачу», — заявил сын бывшего президента Венесуэлы.

Напомним, Николас Мадуро и его супруга Сильвия Флорес были похищены 3 января и вывезены в США. Задержанных перевезли в Нью-Йорк. Мадуро вменили в вину наркотерроризм и ряд иных федеральных преступлений. По данным прессы, в ходе спецоперации по поимке венесуэльского лидера армия США использовала некое секретное оружие.