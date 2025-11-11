Рэпер P.Diddy стал помощником священника в тюрьме

Эта должность считается престижной, поскольку обеспечивает заключённому дополнительные порции еды после служб и доступ к отдельному кабинету с кондиционером. По словам его публициста, Комбс описывает атмосферу на работе как «тёплую и уважительную».

Напомним, что Пи Дидди был задержан в сентябре прошлого года. Его обвинили более чем в ста случаях изнасилования. После ареста рэпера многие известные личности стали вспоминать о его вечеринках, проходивших в начале 2000-х. Утверждается, что на этих мероприятиях, где употребляли кокаин, присутствовали такие знаменитости, как Джастин Бибер, Леонардо Ди Каприо, а также Jay-Z и Beyonce. Есть предположения, что многие из окружения P. Diddy утаивают важную информацию от следствия, получив за это крупное вознаграждение.