11 ноября, 11:48

Рэпер P.Diddy стал помощником священника в тюрьме

Обложка © ТАСС / Zuma

Американский рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy, отбывающий 50-месячный тюремный срок, работает помощником тюремного священника. В его обязанности входит уход за церковной библиотекой и уборка кабинета священника, сообщает CBS News.

Эта должность считается престижной, поскольку обеспечивает заключённому дополнительные порции еды после служб и доступ к отдельному кабинету с кондиционером. По словам его публициста, Комбс описывает атмосферу на работе как «тёплую и уважительную».

Напомним, что Пи Дидди был задержан в сентябре прошлого года. Его обвинили более чем в ста случаях изнасилования. После ареста рэпера многие известные личности стали вспоминать о его вечеринках, проходивших в начале 2000-х. Утверждается, что на этих мероприятиях, где употребляли кокаин, присутствовали такие знаменитости, как Джастин Бибер, Леонардо Ди Каприо, а также Jay-Z и Beyonce. Есть предположения, что многие из окружения P. Diddy утаивают важную информацию от следствия, получив за это крупное вознаграждение.

Наталья Афонина
