Рэпера P. Diddy перевели в тюрьму с более мягким режимом

Скандально известный рэпер и продюсер Шон Комбс, больше известный как P. Diddy, сменил место заключения. Музыканта, приговорённого к 50 месяцам лишения свободы по делу о торговле людьми, перевели в тюрьму с более мягким режимом – Форт-Дикс в Нью-Джерси. Это учреждение предназначено для осуждённых с низким уровнем риска и включает программу лечения наркозависимости.

«Шон Комбс, известный как P. Diddy, в четверг был переведён в федеральную тюрьму Форт-Дикс, где он начнёт отбывать остаток своего 50-месячного приговора», – сообщил телеканал NBC.

Адвокаты рэпера добивались этого перевода, ссылаясь на проблемы со здоровьем и зависимость артиста. Суд в Нью-Йорке также обязал Комбса выплатить штраф в размере полумиллиона долларов.

Ранее Life.ru писал, что P. Diddy обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о помиловании. Об этом сообщил сам глава Белого дома, добавив, что разговор получился «долгим и эмоциональным». Он не стал раскрывать подробности, но подчеркнул, что пока решение о помиловании не принято.

Напомним, что в сентябре прошлого года Пи Дидди арестовали по обвинению более чем в ста эпизодах изнасилования. В СМИ стали появляться свидетельства о его скандальных вечеринках начала 2000-х. Сообщается, что на этих мероприятиях, где употреблялись наркотики, присутствовали такие знаменитости, как Джастин Бибер, Леонардо ДиКаприо, Jay-Z и Бейонсе. По некоторым данным, многие из окружения артиста могли скрывать важные для следствия сведения, получив за это солидное финансовое вознаграждение.