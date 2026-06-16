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Регион
16 июня, 15:58

Рэпера ICYBANDO оштрафовали за пропаганду наркотиков в песне с Пашей Техником

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ icybando_h2h

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ icybando_h2h

Никулинский районный суд Москвы привлёк к административной ответственности рэпера Ивана Костина, выступающего под псевдонимом ICYBANDO. Как следует из материалов суда, постановление уже вступило в силу, а исполнителя признали виновным по статье о пропаганде наркотических средств.

Суд изучил заключение лингвистической экспертизы и установил, что в композиции ICYBANDO и Паши Техника «На детоксе» говорится о наркотиках. Также претензии возникли к трекам «No comments», «Крутка», «Сон» и «Icy Garik», а ещё к трём видеофайлам. По мнению суда, в этих материалах содержалась положительная оценка наркотических средств.

В постановлении указано, что опубликованные в интернете музыкальные произведения по стилю, подаче и смыслу были направлены на пропаганду употребления наркотических и психотропных веществ, а также аморального образа жизни. В итоге ICYBANDO назначили административный штраф в размере 15 тысяч рублей.

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Ранее похожая история произошла с рэпером OG Buda. Life.ru писал, что в Москве запустили исполнительное производство о взыскании с него 50 тысяч рублей штрафа по делу о пропаганде наркотиков. Никулинский суд ранее установил нарушения в одном клипе и четырёх композициях исполнителя.

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Николь Вербер
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