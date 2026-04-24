Суд взыскивает с рэпера OG Buda 50 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в треках

Исполнительное производство о взыскании штрафа с рэпера OG Buda запустили в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы судебных приставов и судебные документы.

«Согласно материалам приставов, Никулинский суд Москвы 31 марта 2026 года выдал исполнительный лист, по которому на Ляхова завели исполнительное производство о взыскании 50 тысяч рублей «штрафа, как вида наказания по делам об АП», — говорится в документах.

Речь идёт о штрафе, который суд назначил ранее по делу о пропаганде наркотиков. Летом 2025 года Никулинский суд Москвы признал Григория Ляхова виновным по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ. Суд установил нарушения в одном клипе и четырёх музыкальных композициях исполнителя.

По данным материалов, штраф квалифицируется как наказание по административному делу. Информация о добровольной уплате не приводится.

Тем временем, общая сумма задолженности блогера-иноагента Ильи Варламова* приблизилась к 245 тысячам рублей, взыскание ведётся через приставов. К 21 апреля в базе числится непогашенная сумма в 50 тысяч рублей. Эти средства проходят по линии исполнительного производства. Дополнительные финансовые требования появились в начале года. В середине января 2026-го было открыто новое дело о взыскании штрафа, назначенного другим органом. Размер санкции составил 174 тысячи рублей, к которым прибавили исполнительский сбор почти в 21 тысячу.

