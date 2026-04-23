Долг блогера Ильи Варламова* достиг почти 245 тысяч рублей

Общая сумма задолженности блогера-иноагента Ильи Варламова* приблизилась к 245 тысячам рублей, взыскание ведётся через приставов. Об этом говорится в материалах судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

К 21 апреля в базе числится непогашенная сумма в 50 тысяч рублей. Эти средства проходят по линии исполнительного производства. Дополнительные финансовые требования появились в начале года. В середине января 2026-го было открыто новое дело о взыскании штрафа, назначенного другим органом. Размер санкции составил 174 тысячи рублей, к которым прибавили исполнительский сбор почти в 21 тысячу.

Основанием для начисления стал документ по административному правонарушению, оформленный Роскомнадзором. С учётом всех начислений общий объем взысканий приблизился к 245 тысячам рублей.

Ранее Илья Варламов* рассказал о проблемах с волосами. По его словам, раньше шевелюра была заметно гуще, и разница ощущается. При этом он подчеркнул, что считает такие изменения естественными.

