В Москве суд увеличил штраф Моргенштерну* до 8,2 млн рублей

Савёловский суд Москвы повысил штраф рэперу Алишеру Моргенштерну* до 8,2 миллиона рублей. Ранее он был оштрафован на 7 миллионов рублей по делу о нарушении законодательства об иноагентах.

Адвокат музыканта Ильдар Исламов также сообщил, что к наказанию добавился трёхлетний запрет на администрирование интернет-сайтов. Приговор вступил в силу после удовлетворения апелляции прокуратуры.

«Будем обсуждать вопрос дальнейшего обжалования», — приводит ТАСС слова Исламова.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн* практически прекратил сольные выступления и резко ограничил список стран для частных концертов. Причиной стала развившаяся после отказа от наркотиков мания преследования. Исполнитель теперь готов выходить на сцену только в Испании, США и на Кипре, считая эти направления относительно безопасными. Других государств он опасается из-за риска задержания и последующей экстрадиции в Россию.

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