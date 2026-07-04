Рэпер Птаха не признаёт вину в пропаганде наркотиков и винит во всём интервью
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ptaharu_
Рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) не признаёт вину в пропаганде наркотиков. Он считает, что поводом для административного дела могли стать его слова из интервью, а не песни. Об этом он рассказал Telegram-каналу Mash.
Исполнитель объяснил, что узнал о случившемся из новостей. По его словам, до этого никто к нему с вопросами или предупреждениями не обращался.
«Будем разбираться. Для начала надо понять, откуда ноги растут», — сказал Птаха.
Рэпер заявил, что никогда не пропагандировал наркотики, а просто делился своим опытом и историями друзей. По его мнению, кто-то мог зацепиться за его личные высказывания в интервью.
«Я, может, говорил, что не считаю это каким-то кошмаром, но это моё личное мнение», — сказал Нуриев.
Напомним, что административный протокол уже поступил в Никулинский суд Москвы. Заседание назначено на 16 июля. Если Птаху признают виновным, ему грозит штраф до 30 тысяч рублей.
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