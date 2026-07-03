В Москве суд рассмотрит дело рэпера Птахи о пропаганде наркотиков в интернете

Никулинский суд Москвы 16 июля рассмотрит дело рэпера Птахи (настоящее имя Давид Нуриев) о пропаганде наркотиков в интернете. Нуриеву вменяют нарушение части 3 статьи 6.13 КоАП РФ. Информация подтверждена материалами суда, имеющимися у РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что рэпер Птаха официально стал офицером в масонской ложе. Теперь у него титул Досточтимого Мастера ложи России. Это значит, что у артиста стало намного больше полномочий, чем у остальных членов братства.