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Регион
3 июля, 17:35

В Москве суд рассмотрит дело рэпера Птахи о пропаганде наркотиков в интернете

Обложка © вДудь/YouTube

Обложка © вДудь/YouTube

Никулинский суд Москвы 16 июля рассмотрит дело рэпера Птахи (настоящее имя Давид Нуриев) о пропаганде наркотиков в интернете. Нуриеву вменяют нарушение части 3 статьи 6.13 КоАП РФ. Информация подтверждена материалами суда, имеющимися у РИА «Новости».

«Назначено судебное заседание на 16 июля», — говорится в материалах.

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Ранее сообщалось, что рэпер Птаха официально стал офицером в масонской ложе. Теперь у него титул Досточтимого Мастера ложи России. Это значит, что у артиста стало намного больше полномочий, чем у остальных членов братства.

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Наталья Демьянова
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