Рэпер Птаха стал офицером в масонской ложе России

Рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) официально стал офицером в масонской ложе. Теперь у него титул Досточтимого Мастера ложи России. Это значит, что у артиста стало намного больше полномочий, чем у остальных членов братства. Такое решение участники тайного общества приняли единогласно, пишет Telegram-канал Baza.

Великая ложа России — единственная подобная организация, которая официально действует в стране. Её признаёт большинство масонских лож в разных странах мира.

