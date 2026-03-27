Зумеры в Непале привели к власти бывшего рэпера

Новым премьер-министром Непала стал 35-летний Балендра Шах, более известный как Бален. Бывший рэпер и экс-мэр Катманду принял присягу после победы своей партии на парламентских выборах 27 марта 2026 года.

Шах стал самым молодым главой правительства страны за десятилетия. Его приход к власти связывают с мощным запросом на обновление политической системы, которая в Непале много лет ассоциировалась у части общества с коррупцией и нестабильностью.

Поворотным моментом стали массовые протесты сентября 2025 года. Они начались после блокировки крупных соцсетей и быстро переросли в выступления против властей, в которых заметную роль сыграла молодёжь. В ходе беспорядков погибли десятки человек, после чего премьер К.П. Шарма Оли ушёл в отставку.

На этом фоне Шах стал символом перемен для многих молодых избирателей. Ранее он прославился победой на выборах мэра Катманду в 2022 году как независимый кандидат, а затем сделал ставку на общенациональную кампанию с обещаниями реформ, борьбы с коррупцией и поддержки экономики.

На выборах его партия Rastriya Swatantra Party получила 182 места из 275 в парламенте. Это позволило политику сформировать новое правительство и резко изменить расклад сил в стране.

Сам новый премьер давно известен широкой аудитории ещё и как артист. До большой политики он выступал как рэпер, а в своих треках поднимал социальные темы и критиковал неэффективное управление.

Теперь главная интрига в том, удастся ли Шаху оправдать ожидания поколения, которое помогло вынести его на вершину власти. Среди ключевых задач его кабинета называют экономические реформы, занятость молодёжи, образование и здравоохранение.

