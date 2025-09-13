Россиянам в Непале дали новые рекомендации после «революции зумеров»

В Непале официально сняты временные ограничения на передвижение, ранее введённые в столице страны Катманду и ряде других городов. Об этом проинформировало посольство России.

«Действовавшие в Катманду, Лалитпуре и Бхактапуре временные ограничения на передвижения по городу сняты. При этом доступ в определённые районы Катманду может быть по-прежнему запрещён. Пожалуйста, следуйте указаниям властей в этой связи», — призвали в дипмиссии соотечественников.