13 сентября, 09:23

Россиянам в Непале дали новые рекомендации после «революции зумеров»

Посольство России сообщило о снятии временных ограничений в Непале

Обложка © ТАСС / Zuma

В Непале официально сняты временные ограничения на передвижение, ранее введённые в столице страны Катманду и ряде других городов. Об этом проинформировало посольство России.

«Действовавшие в Катманду, Лалитпуре и Бхактапуре временные ограничения на передвижения по городу сняты. При этом доступ в определённые районы Катманду может быть по-прежнему запрещён. Пожалуйста, следуйте указаниям властей в этой связи», — призвали в дипмиссии соотечественников.

Кроме того, в посольстве напомнили приезжим из РФ о необходимости продолжать соблюдать все меры предосторожности.

Армия Непала смягчила комендантский час после стабилизации обстановки в стране
Армия Непала смягчила комендантский час после стабилизации обстановки в стране

Напомним, протесты в Непале начались после блокировки некоторых соцсетей. Молодёжь взбунтовалась и вышла на митинги. Протестующие избили заместителя премьер-министра и министра финансов Непала Бишну Прасада Паудела, а также подожгли офис президента. Премьер-министр сложил полномочия, а скандальный закон был отменён. Главой временного правительства стала бывшая верховная судья Сушила Карки.

Александра Мышляева
