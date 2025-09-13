Россиянам в Непале дали новые рекомендации после «революции зумеров»
Посольство России сообщило о снятии временных ограничений в Непале
Обложка © ТАСС / Zuma
В Непале официально сняты временные ограничения на передвижение, ранее введённые в столице страны Катманду и ряде других городов. Об этом проинформировало посольство России.
«Действовавшие в Катманду, Лалитпуре и Бхактапуре временные ограничения на передвижения по городу сняты. При этом доступ в определённые районы Катманду может быть по-прежнему запрещён. Пожалуйста, следуйте указаниям властей в этой связи», — призвали в дипмиссии соотечественников.
Кроме того, в посольстве напомнили приезжим из РФ о необходимости продолжать соблюдать все меры предосторожности.
Напомним, протесты в Непале начались после блокировки некоторых соцсетей. Молодёжь взбунтовалась и вышла на митинги. Протестующие избили заместителя премьер-министра и министра финансов Непала Бишну Прасада Паудела, а также подожгли офис президента. Премьер-министр сложил полномочия, а скандальный закон был отменён. Главой временного правительства стала бывшая верховная судья Сушила Карки.