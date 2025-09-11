Армия Непала смягчила комендантский час после стабилизации обстановки в стране

Военное командование Непала объявило о частичном снятии ограничений, введённых ранее на фоне массовых беспорядков. С сегодняшнего дня жителям разрешено выходить из домов в утренние (6:00–10:00 по местному времени) и вечерние (17:00–19:00) часы для решения неотложных вопросов.

«Комендантский час и запретительные меры, введённые для обеспечения безопасности населения, постепенно смягчаются в связи с улучшением общей ситуации», — отмечается в заявлении армии.