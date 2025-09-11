Армия Непала смягчила комендантский час после стабилизации обстановки в стране
Обложка © ТАСС / Zuma
Военное командование Непала объявило о частичном снятии ограничений, введённых ранее на фоне массовых беспорядков. С сегодняшнего дня жителям разрешено выходить из домов в утренние (6:00–10:00 по местному времени) и вечерние (17:00–19:00) часы для решения неотложных вопросов.
«Комендантский час и запретительные меры, введённые для обеспечения безопасности населения, постепенно смягчаются в связи с улучшением общей ситуации», — отмечается в заявлении армии.
Ограничения сохранятся в дневное время (10:00–17:00) и ночью (с 19:00 до 5:00 следующего дня) до полной стабилизации обстановки.
Напомним, митинги в Непале начались после блокировки YouTube и X. Зумеры взбунтовали и вышли на улицы. Неизвестные под прикрытием нашествий избили заместителя премьер-министра и министра финансов Непала Бишну Прасада Паудела. Кроме того, протестующие подожгли офис президента, парламент и другие здания органов власти.