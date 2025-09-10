«Русский авось» под прицелом: Эксперт предупредил об опасности для туристов в Непале

Российские туристы, находящиеся в Непале на фоне массовых протестов, в основном являются подготовленными альпинистами и спортсменами, а не обычными путешественниками. Об этом заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов в эфире радио «Комсомольская правда».

Эксперт уверен, что такая категория путешественников обладает высоким уровнем самоорганизации и знает, как действовать в экстремальных обстоятельствах. Он напомнил, что в столице Непала Катманду работает посольство России с дежурной линией, всегда готовое подсказать алгоритм действий в случае чрезвычайной ситуации.

Голов подчеркнул, что аэропорт Катманду служит перевалочным пунктом для покорителей Эвереста, которые хорошо осведомлены о специфике страны. Для оставшихся там туристов, несмотря на неработающие мессенджеры, доступна телефонная связь. Эксперт призвал всех россиян избегать мест проведения акций протеста и оставаться в своих отелях, чтобы сохранять возможность связи.