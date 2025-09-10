Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 16:43

«Русский авось» под прицелом: Эксперт предупредил об опасности для туристов в Непале

Эксперт Голов: Туристы из РФ в Непале подготовлены к экстремальным ситуациям

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / railway fx

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / railway fx

Российские туристы, находящиеся в Непале на фоне массовых протестов, в основном являются подготовленными альпинистами и спортсменами, а не обычными путешественниками. Об этом заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов в эфире радио «Комсомольская правда».

Эксперт уверен, что такая категория путешественников обладает высоким уровнем самоорганизации и знает, как действовать в экстремальных обстоятельствах. Он напомнил, что в столице Непала Катманду работает посольство России с дежурной линией, всегда готовое подсказать алгоритм действий в случае чрезвычайной ситуации.

Голов подчеркнул, что аэропорт Катманду служит перевалочным пунктом для покорителей Эвереста, которые хорошо осведомлены о специфике страны. Для оставшихся там туристов, несмотря на неработающие мессенджеры, доступна телефонная связь. Эксперт призвал всех россиян избегать мест проведения акций протеста и оставаться в своих отелях, чтобы сохранять возможность связи.

«У них самоорганизация и самоконтроль на высоком уровне, поэтому я думаю, что они знают, что делать и как поступать в экстремальных ситуациях», — заявил он. Эксперт также предостерёг от излишнего любопытства и надежды на «русский авось», которые могут подвести зевак, попадающих под перекрёстный огонь.

Российские туристы массово отменяют поездки в Непал на фоне «революции зумеров»
Российские туристы массово отменяют поездки в Непал на фоне «революции зумеров»

Напомним, митинги в Непале начались после блокировки YouTube и X. Зумеры взбунтовали и вышли на улицы. Неизвестные под прикрытием нашествий избили заместителя премьер-министра и министра финансов Непала Бишну Прасада Паудела. Кроме того, протестующие подожгли офис президента, парламент и другие здания органов власти.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • непал
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar