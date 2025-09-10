«Русский авось» под прицелом: Эксперт предупредил об опасности для туристов в Непале
Эксперт Голов: Туристы из РФ в Непале подготовлены к экстремальным ситуациям
Российские туристы, находящиеся в Непале на фоне массовых протестов, в основном являются подготовленными альпинистами и спортсменами, а не обычными путешественниками. Об этом заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов в эфире радио «Комсомольская правда».
Эксперт уверен, что такая категория путешественников обладает высоким уровнем самоорганизации и знает, как действовать в экстремальных обстоятельствах. Он напомнил, что в столице Непала Катманду работает посольство России с дежурной линией, всегда готовое подсказать алгоритм действий в случае чрезвычайной ситуации.
Голов подчеркнул, что аэропорт Катманду служит перевалочным пунктом для покорителей Эвереста, которые хорошо осведомлены о специфике страны. Для оставшихся там туристов, несмотря на неработающие мессенджеры, доступна телефонная связь. Эксперт призвал всех россиян избегать мест проведения акций протеста и оставаться в своих отелях, чтобы сохранять возможность связи.
«У них самоорганизация и самоконтроль на высоком уровне, поэтому я думаю, что они знают, что делать и как поступать в экстремальных ситуациях», — заявил он. Эксперт также предостерёг от излишнего любопытства и надежды на «русский авось», которые могут подвести зевак, попадающих под перекрёстный огонь.
Напомним, митинги в Непале начались после блокировки YouTube и X. Зумеры взбунтовали и вышли на улицы. Неизвестные под прикрытием нашествий избили заместителя премьер-министра и министра финансов Непала Бишну Прасада Паудела. Кроме того, протестующие подожгли офис президента, парламент и другие здания органов власти.