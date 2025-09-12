Главой временного правительства Непала стала бывшая верховная судья Сушила Карки
Сушила Карки. Обложка © Wikipedia.org / US Embassy Kathmandu
Бывшая верховная судья Сушила Карки стала первой в истории Непала женщиной — главой временного правительства. Её назначение на пост премьер-министра утвердил президент страны Рам Чандра Паудел, пишет портал Khabarhub.
«Бывшая главная судья Сушила Карки была приведена к присяге в качестве премьер-министра временного правительства. Президент Рам Чандра Паудел принял присягу и клятву о сохранении тайны в Шитал Нивас в пятницу вечером», — сказано в материале.
Издание отмечает, что президент, ранее настаивавший на необходимости роспуска палаты представителей перед её назначением, уступил под растущим общественным давлением. По данным портала, он сообщил лидерам основных партий, что более не может игнорировать требования общественности.
Напомним, власти Непала приняли решение о блокировке популярных социальных сетей, в частности YouTube и X, и это стало роковой ошибкой — молодёжь восприняла такой шаг близко к сердцу и захватила улицы. В ходе беспорядков был избит замглавы правительства и министр финансов Башину Прасада Паудела. Также разъярившиеся «зумеры» подожгли здание офиса президента, парламента и других органов власти. В итоге премьер-министр подал в отставку, а закон о запрете соцсетей отменили. Нанесённый инфраструктуре ущерб оценивают в 1,4 миллиарда долларов.