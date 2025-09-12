Главой временного правительства Непала стала бывшая верховная судья Сушила Карки

Бывшая верховная судья Сушила Карки стала первой в истории Непала женщиной — главой временного правительства. Её назначение на пост премьер-министра утвердил президент страны Рам Чандра Паудел, пишет портал Khabarhub.

«Бывшая главная судья Сушила Карки была приведена к присяге в качестве премьер-министра временного правительства. Президент Рам Чандра Паудел принял присягу и клятву о сохранении тайны в Шитал Нивас в пятницу вечером», — сказано в материале.