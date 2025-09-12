Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 18:37

Главой временного правительства Непала стала бывшая верховная судья Сушила Карки

Сушила Карки. Обложка © Wikipedia.org / US Embassy Kathmandu

Сушила Карки. Обложка © Wikipedia.org / US Embassy Kathmandu

Бывшая верховная судья Сушила Карки стала первой в истории Непала женщиной — главой временного правительства. Её назначение на пост премьер-министра утвердил президент страны Рам Чандра Паудел, пишет портал Khabarhub.

«Бывшая главная судья Сушила Карки была приведена к присяге в качестве премьер-министра временного правительства. Президент Рам Чандра Паудел принял присягу и клятву о сохранении тайны в Шитал Нивас в пятницу вечером», — сказано в материале.

Издание отмечает, что президент, ранее настаивавший на необходимости роспуска палаты представителей перед её назначением, уступил под растущим общественным давлением. По данным портала, он сообщил лидерам основных партий, что более не может игнорировать требования общественности.

Армия Непала смягчила комендантский час после стабилизации обстановки в стране
Армия Непала смягчила комендантский час после стабилизации обстановки в стране

Напомним, власти Непала приняли решение о блокировке популярных социальных сетей, в частности YouTube и X, и это стало роковой ошибкой — молодёжь восприняла такой шаг близко к сердцу и захватила улицы. В ходе беспорядков был избит замглавы правительства и министр финансов Башину Прасада Паудела. Также разъярившиеся «зумеры» подожгли здание офиса президента, парламента и других органов власти. В итоге премьер-министр подал в отставку, а закон о запрете соцсетей отменили. Нанесённый инфраструктуре ущерб оценивают в 1,4 миллиарда долларов.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • непал
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar