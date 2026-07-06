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6 июля, 09:11

Водитель гидроцикла пострадал при столкновении с катамараном в Казани

Гидроцикл. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Charles Hatch

Гидроцикл. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Charles Hatch

В Казани на реке Волге столкнулись гидроцикл и катамаран. Авария произошла вечером 5 июля в районе пляжа «Локомотив», сообщили в региональном управлении МЧС.

Пострадал 27-летний водитель гидроцикла. Его с резаной травмой челюсти и артериальным кровотечением доставили в больницу. По предварительной версии, мужчина нарушил правила управления маломерным судном. На месте работали спасатели, сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

«К месту происшествия привлекались: 13 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС России — 1 человек, 1 единица техники», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Краснодаре на Затоне столкнулись два гидроцикла, один из которых поворачивал и объезжал судно, а второй врезался в него, отчего техника подскочила и перевернулась вместе с пассажирами, и в результате инцидента пострадал 8-летний мальчик, которого спасатели быстро достали из воды и оказали первую помощь.

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Анастасия Никонорова
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