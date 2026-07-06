Метеоролог Леус предупредил о движении пыли из Сахары к погибающим от жары США

Огромный шлейф пыли из пустыни Сахара движется через Атлантический океан в сторону США. По словам метеоролога Михаила Леуса, это природное явление может заметно повлиять на погоду в Северной Америке. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

Специалисты ожидают, что сухие и запыленные воздушные массы будут сдерживать развитие тропических штормов. Благодаря этому начало сезона ураганов 2026 года может оказаться спокойнее обычного. Одновременно пылевой шлейф способен усилить жару. Из-за большого количества пыли в атмосфере хуже формируются облака и грозовые фронты, поэтому на юге США могут установиться особенно знойные дни.

Еще одним последствием станет ухудшение качества воздуха. В группе риска окажутся люди с астмой, аллергией и другими заболеваниями дыхательной системы. При этом пыль нередко делает закаты более яркими, окрашивая небо в насыщенные оранжево-красные оттенки.

Сахаро-атлантический пылевой шлейф возникает каждое лето. Из-за сильного нагрева пустыни частицы песка поднимаются в атмосферу и переносятся ветрами через Атлантический океан. Наибольшей интенсивности это явление обычно достигает с конца июня до середины августа.

Иногда пыль покрывает территорию, сопоставимую по площади с 48 континентальными штатами США. Чаще всего она достигает Флориды, Техаса и стран Центральной Америки, где оказывает заметное влияние на погоду и качество воздуха.

Пыль из Сахары придет в США в момент, когда страна уже переживает одну из самых сильных волн жары последних лет. На востоке страны температура местами приблизилась к +40 °C, а с учетом влажности ощущалась как +43 °C. Под предупреждения о сильной жаре попали более 140 миллионов человек.

Экстремальная погода уже вмешалась в проведение чемпионата мира по футболу. В ряде городов организаторам пришлось вводить дополнительные паузы для охлаждения игроков и усиливать меры безопасности для болельщиков. Климатологи ранее предупреждали, что летняя жара в США может стать одной из главных проблем турнира.

Не обошлось без изменений и в праздничной программе по случаю 250-летия независимости США. Из-за опасной жары и гроз организаторы переносили мероприятия, откладывали открытие площадок, отменяли отдельные события и усиливали медицинское сопровождение массовых гуляний. В некоторых городах праздничные парады пришлось полностью отменить.