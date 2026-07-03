Жара в США «расплавила» планы по празднованию 250-летия страны и проведению ЧМ-26 по футболу
В США жара угрожает ЧМ-2026 и празднованию 250-летия страны
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
В США установившаяся волна экстремальной жары может повлиять на проведение крупных массовых мероприятий, включая матчи чемпионата мира по футболу и празднование 250-летия независимости страны. Об этом пишет The Guardian.
По данным исследователей и метеорологов, причиной стал устойчивый «тепловой купол», который удерживает горячий воздух над значительной частью территории и усиливает температуру и влажность.
Синоптики предупреждают, что в ряде городов, где запланированы матчи и праздничные события, жара может достигать опасных значений для зрителей и участников. Организаторы рассматривают дополнительные меры безопасности, включая корректировку расписания мероприятий и усиление медицинского контроля.
Эксперты отмечают, что подобные погодные условия становятся всё более частыми и могут серьёзно осложнять проведение крупных международных событий в летний период.
Напомним, что от жары в Соединённых Штатах умерли минимум 63 человека. На протяжении трёх дней в штате фиксируются рекорды температуры для этого времени года, в понедельник там было вплоть до 46,7 градуса по Цельсию.
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