Жара в США «расплавила» планы по празднованию 250-летия страны и проведению ЧМ-26 по футболу

В США установившаяся волна экстремальной жары может повлиять на проведение крупных массовых мероприятий, включая матчи чемпионата мира по футболу и празднование 250-летия независимости страны. Об этом пишет The Guardian.

По данным исследователей и метеорологов, причиной стал устойчивый «тепловой купол», который удерживает горячий воздух над значительной частью территории и усиливает температуру и влажность.

Синоптики предупреждают, что в ряде городов, где запланированы матчи и праздничные события, жара может достигать опасных значений для зрителей и участников. Организаторы рассматривают дополнительные меры безопасности, включая корректировку расписания мероприятий и усиление медицинского контроля.

Эксперты отмечают, что подобные погодные условия становятся всё более частыми и могут серьёзно осложнять проведение крупных международных событий в летний период.

Напомним, что от жары в Соединённых Штатах умерли минимум 63 человека. На протяжении трёх дней в штате фиксируются рекорды температуры для этого времени года, в понедельник там было вплоть до 46,7 градуса по Цельсию.