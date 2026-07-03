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ЧМ по футболу

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3 июля, 05:03

Четыре матча плей-офф ЧМ-2026 оказались под угрозой из-за экстремальной жары

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT.

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT.

Несколько матчей 1/8 финала чемпионата мира по футболу могут пройти в условиях экстремальной жары. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в дни игр превысит отметку в +40 градусов, что станет серьёзным испытанием для игроков и болельщиков.

Наиболее тяжёлые погодные условия ожидаются сразу на четырёх встречах:

  • Франция — Парагвай — матч состоится в Филадельфии на стадионе Lincoln Financial Field;
  • Бразилия — Норвегия — команды сыграют в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) на арене MetLife Stadium;
  • Колумбия — Гана — встреча пройдёт в Атланте на стадионе Mercedes-Benz Stadium;
  • Аргентина — Кабо-Верде — команды встретятся в Ванкувере на арене BC Place.

По данным метеорологов, в ряде регионов Северной Америки сохраняется продолжительная волна жары. В некоторых городах температура днём может подняться до 40–42 градусов, а высокая влажность сделает ощущаемую температуру ещё выше.

Организаторы турнира готовы применять предусмотренные регламентом меры безопасности. В случае экстремальной жары арбитры смогут назначать дополнительные паузы для охлаждения футболистов, а зрителям рекомендуют заранее запастись водой и по возможности избегать длительного пребывания под открытым солнцем.

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Ранее российский лыжник Савелий Коростелёв в эксклюзивном интервью Life.ru высказался о жалобах игроков на жару в матчах ЧМ. По его мнению, экстремальные погодные условия опасны в любом виде спорта — различаются лишь последствия, поэтому питьевые паузы он считает оправданной мерой.

Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА читайте в специальном разделе Life.ru.

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Артём Гапоненко
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