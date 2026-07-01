ЧМ-2026 привёл к массовому недосыпу у болельщиков из России

Чемпионат мира по футболу, проходящий в Северной Америке, вызвал волну хронического недосыпа среди российских болельщиков. Из-за разницы во времени многие матчи транслируются глубокой ночью. О ситуации рассказывает SHOT.

Вопреки сложностям, фанаты не готовы отказываться от прямых эфиров. Например, сегодня в полночь играли Франция и Швеция, а уже в четыре утра стартовал матч Мексика — Эквадор. Людей это не останавливает, хотя на сон остаётся всего два-три часа. В итоге на работу они приходят уставшими и разбитыми.

Эксперты предупреждают, что несколько бессонных ночей подряд чреваты серьёзными последствиями. Снижается внимание, падает концентрация и ухудшается память. Особенно опасно такое состояние для водителей и специалистов, чья работа требует повышенной собранности.

Медики рекомендуют болельщикам сбавить темп и выбирать здоровый сон, а не ночные посиделки у экрана. Иначе увлечение футболом может обернуться проблемами со здоровьем и неприятностями на службе.

Тем временем сборная Мексики вышла в 1/8 финала чемпионата мира, обыграв Эквадор со счётом 2:0. Уже в первом тайме отличились Хулиан Киньонес и Рауль Хименес. В концовке защитник эквадорцев Пьеро Инкапье получил красную карточку. Защитник «Локомотива» Сесар Монтес провёл матч с капитанской повязкой, полузащитник «Динамо» Луис Чавес остался в запасе.