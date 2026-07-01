Мексика преодолела проклятье первой стадии плей-офф и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026
Сборная Мексики пробилась в 1/8 финала домашнего чемпионата мира
Обложка © Х / Mexican National Team
Сборная Мексики стала участником 1/8 финала чемпионата мира по футболу, обыграв в первом раунде плей-офф команду Эквадора со счётом 2:0.
Исход встречи был решён ещё в первом тайме. На 22-й минуте отличился Хулиан Киньонес, а спустя девять минут преимущество хозяев турнира удвоил Рауль Хименес. Уже в компенсированное ко второму тайму время защитник эквадорцев Пьеро Инкапье получил красную карточку за то, что прикрыл рот рукой и что-то сказал в адрес соперника.
Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес вывел мексиканскую сборную на поле с капитанской повязкой и провёл матч без замены. Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес остался в запасе и на поле не появился.
В четвертьфинал путёвку Мексика разыграет с победителем пары Англия — ДР Конго. Матч состоится в ночь на 6 июля по московскому времени.
Для мексиканцев этот успех стал историческим: впервые с чемпионата мира 1986 года команда сумела преодолеть первый раунд плей-офф. Тогда домашний для Мексики мундиаль завершился для неё выходом в четвертьфинал.
Напомним, старт игры между Мексикой и Эквадором был перенесён на час из-за грозы, накрывшей Мехико незадолго до начала встречи. Изначально стартовый свисток был запланирован на 04:00 по московскому времени, но в итоге встреча началась в 05:00 мск.
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