Мексика преодолела проклятье первой стадии плей-офф и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Мексики стала участником 1/8 финала чемпионата мира по футболу, обыграв в первом раунде плей-офф команду Эквадора со счётом 2:0.





Исход встречи был решён ещё в первом тайме. На 22-й минуте отличился Хулиан Киньонес, а спустя девять минут преимущество хозяев турнира удвоил Рауль Хименес. Уже в компенсированное ко второму тайму время защитник эквадорцев Пьеро Инкапье получил красную карточку за то, что прикрыл рот рукой и что-то сказал в адрес соперника.

Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес вывел мексиканскую сборную на поле с капитанской повязкой и провёл матч без замены. Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес остался в запасе и на поле не появился.

В четвертьфинал путёвку Мексика разыграет с победителем пары Англия — ДР Конго. Матч состоится в ночь на 6 июля по московскому времени.

Для мексиканцев этот успех стал историческим: впервые с чемпионата мира 1986 года команда сумела преодолеть первый раунд плей-офф. Тогда домашний для Мексики мундиаль завершился для неё выходом в четвертьфинал.