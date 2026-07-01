Гроза сорвала старт матча Мексика — Эквадор на чемпионате мира

Начало матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Эквадора перенесли из-за неблагоприятных погодных условий. Информация о переносе появилась во время официальной трансляции матча.

Причиной задержки стали дождь и гроза, которые обрушились на Мехико, где должна состояться встреча.

Изначально стартовый свисток был запланирован на 04:00 по московскому времени. Как сообщает ФИФА, сейчас начало встречи запланировано на 05:00 мск.

«Перерывы на водопой во время этого матча проводиться не будут. Безопасность всех людей является приоритетом ФИФА. Мы благодарим болельщиков за понимание», — говорится в заявлении.

Ранее сборная Франции уверенно вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, разгромив команду Швеции в матче 1/16 финала. Встреча прошла в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) и завершилась со счётом 3:0. Главным героем матча стал Килиан Мбаппе, оформивший дубль.