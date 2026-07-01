Гроза сорвала старт матча Мексика — Эквадор на чемпионате мира
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Начало матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Эквадора перенесли из-за неблагоприятных погодных условий. Информация о переносе появилась во время официальной трансляции матча.
Причиной задержки стали дождь и гроза, которые обрушились на Мехико, где должна состояться встреча.
Изначально стартовый свисток был запланирован на 04:00 по московскому времени. Как сообщает ФИФА, сейчас начало встречи запланировано на 05:00 мск.
«Перерывы на водопой во время этого матча проводиться не будут. Безопасность всех людей является приоритетом ФИФА. Мы благодарим болельщиков за понимание», — говорится в заявлении.
Ранее сборная Франции уверенно вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, разгромив команду Швеции в матче 1/16 финала. Встреча прошла в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) и завершилась со счётом 3:0. Главным героем матча стал Килиан Мбаппе, оформивший дубль.
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