Роналд Куман покинул пост тренера сборной Нидерландов после провала на ЧМ-2026

Роналд Куман объявил об уходе с поста главного тренера сборной Нидерландов после поражения команды на чемпионате мира-2026. Решение специалист озвучил на своей странице в социальной сети.

«Прошлой ночью я принял решение завершить свою работу в качестве главного тренера национальной сборной Нидерландов», — написал Куман.

Специалист добавил, что все игроки сборной мечтали о чемпионате мира, на котором впишут свое имя в историю. Однако этого не случилось.

«Никто не разочарован больше, чем я. Как главный тренер, ты несешь эту ответственность. Я всегда чувствовал это и всегда буду чувствовать», — добавил специалист.

Для Кумана это не первое расставание со сборной: он уже возглавлял команду с 2018 по 2020 год и вернулся на пост в 2023-м.

Напомним, сборная Нидерландов завершила выступление на ЧМ-2026 уже на стадии 1/16 финала, уступив Марокко в серии пенальти. Основное и дополнительное время матча закончилось со счётом 1:1. В послематчевой серии точнее оказалась сборная Марокко — 3:2.