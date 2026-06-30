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30 июня, 03:54

Чёрный день европейского футбола: Нидерланды вылетели с ЧМ вслед за Германией

Сборная Марокко обыграла Нидерланды по пенальти и вышло в 1/8 финала ЧМ

Ян Паул ван Хекке. Обложка © ТАСС / IMAGO / Action Plus

Ян Паул ван Хекке. Обложка © ТАСС / IMAGO / Action Plus

Сборная Марокко одолела Нидерланды в серии пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча состоялась в Монтеррее на Estadio BBVA в присутствии 51 243 зрителей. Игру обслуживала судейская бригада во главе с бразильцем Вилтоном Сампайо.

Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. На 72-й минуте вингер Коди Гакпо («Ливерпуль»)вывел европейскую команду вперёд. После гола форвард проявил минимум радости. Ранее его девушка рассказала о потере ребёнка на этапе беременности, и футболист не сдержал чувств на поле.

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Удержать преимущество нидерландцы не смогли — на первой добавленной минуте защитник Исса Диоп («Фулхэм») восстановил равенство.

Судьба путёвки в следующий раунд решилась в серии одиннадцатиметровых ударов. У Нидерландов промахи допустили Джастин Клюйверт, Квинтен Тимбер и Крисенсио Саммервилл, у Марокко — Нейл Эль-Айнауи и Ашраф Хакими. Итого — 3:2 в пользу африканской сборной, ворота которой защищал Яссин Буну. Его оппонентом был Барт Вербрююгген, совершивший невероятный сейв в дополнительное время.

На предварительном этапе марокканцы финишировали вторыми в группе С. Команда Нидерландов заняла первую строчку в квартете F. В 1/8 финала победители встретятся со сборной Канады. Игра запланирована на 4 июля в Хьюстоне.

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Турнир принимают США, Канада и Мексика. Завершится мундиаль 19 июля. Титул действующего обладателя трофея принадлежит Аргентине.

Напомним, что предыдущий матч на ЧМ также завершился серией пенальти после ничьей 1:1 в основное время. Сборная Парагвая сенсационно выбила команду Германии.

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Никита Никонов
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