Германия проиграла Парагваю в безумной серии пенальти и сенсационно вылетела с ЧМ

Сборная Германии вылетела с чемпионата мира. Подопечные Юлиана Нагельсмана проиграли команде Парагвая в 1/16 финала. Основное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти удача оказалась на стороне южноамериканцев.

Полузащитник Хулио Энсисо («Страсбур») открыл счёт на 42-й минуте. Нападающий Кай Хаверц («Арсенал») на 54-й восстановил равенство. Больше голов в основное время команды не забили. При этом в дополнительное время судья не засчитал мяч немцев.

Серия пенальти выдалась умопомрачительной. Сначала Хаверц и Ник Вольтемаде не смогли реализовать свои удары. Казалось, что Парагвай уже в 1/8 финала. Однако Антонио Санабрия и бывший игрок московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна также не забили с точки и счёт стал равным — 3:3. Решающий промах допустил защитник «Баварии» Джонатан Та, а победный удар на счету защитника «Лануса» Хосе Канале.

Ворота Германии защищал Мануэль Нойер, который, к слову, установил антирекорд. Его оппонентом был Орландо Хиль.

Матч в присутствии 63 935 зрителей состоялся на «Джиллетт Стэдиум» в пригороде Бостона (штат Массачусетс). Игру обслуживала бригада судей во главе с Джалалем Джайедом из Марокко.

Защитник московского «Динамо» Хуан Касерес провёл на поле весь матч.

Добавим, что Германия после победы на ЧМ в 2014 году крайне неудачно проводит мундиали. В 2018-м в России и в 2022-м в Катаре немцы не смогли выйти из группы. На текущем мира, как шутят болельщики, достигнут небольшой прогресс, однако 1/16 финала — совсем не то, на что рассчитывали немецкие фанаты футбола.

Сборная Германии завершила предварительный этап на первой строчке в группе E. Парагвай, в свою очередь, финишировал третьим в квартете D. В 1/8 финала парагвайцы встретятся с победителем пары Франция — Швеция, игра которой пройдет в ночь на 1 июля по московскому времени. Матч с участием южноамериканцев состоится в ночь на 5 июля (мск) в Филадельфии, штат Пенсильвания. Чемпионат мира принимают США, Канада и Мексика, турнир продлится до 19 июля. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.