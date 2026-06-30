Фанатка прорвалась к Неймару после матча с Японией и передала записку

По окончании матча 1/16 финала чемпионата мира между Бразилией и Японией на поле NRG Stadium в Хьюстоне произошёл инцидент. Фанатка сумела прорваться к нападающему Неймару и передала ему записку.

Несмотря на попытки службы безопасности остановить девушку, футболист принял записку и несколько секунд общался с ней. Затем фанатку вывели с поля, а Неймар продолжил поздравления с товарищами по команде.

Напомним, сборная Бразилии переиграла Японию в матче 1/16 финала чемпионата мира. Победный гол в добавленное время забил Габриэль Мартинелли. Неймар провёл весь матч на скамейке запасных. Следующим соперником пятикратных чемпионов мира станет победитель матча между Норвегией и Кот-д’Ивуаром. Эта игра начнётся в 20:00 по мск 30 июня, а встреча 1/8 финала пройдёт 5 июля.