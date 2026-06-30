Нойер повторил антирекорд по серии с пропущенными голами на чемпионатах мира

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер пропустил в 10-й игре чемпионатов мира подряд. Он повторил антирекорд мексиканца Антонио Карбахаля, установленное более 60 лет назад.

Серия Нойера с пропущенными мячами тянется с турнира 2018 года. Ранее аналогичный отрезок был лишь у голкипера из Мексики в период с 1950 по 1962 год.

К неудаче вратаря «Баварии» привёл гол форварда Парагвая Хулио Энсисо в первом тайме матча 1/16 финала. Игрок французского «Страсбура» поразил ворота на 42-й минуте.

Во втором тайме Кай Хаверц восстановил равновесие. Сейчас в матче идёт добавленное время, после которого в случае ничьей последуют дополнительные два тайма по 15 минут.