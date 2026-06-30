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Регион
30 июня, 00:39

Улицы Асунсьона возликовали после победы Парагвая над Германией на ЧМ-2026

Улицы парагвайской столицы Асуньон взорвались от радости после победы сборной по футболу в матче 1/16 чемпионате мира против Германии. Кадры были опубликованы в соцсети X.

Жители Парагвая празднуют победу сборной над Германией на ЧМ. Видео © X / Santi Carneri Tamaryn

Южноамериканская команда победила сборную ФРГ в серии пенальти. В момент решающего удара жители Асунсьона замерли, наблюдая за установленным на улице экраном. А когда Хосе Канале отправил мяч в сетку, фанатов было уже не сдержать.

Сборная Парагвая не участвовала в чемпионатах мира целых 16 лет — с 2010 года. Тогда в ЮАР Парагвай также победил по пенальти в первом матче плей-офф — Японию. Однако затем уступил будущим чемпионам из Испании.

Германия же после победы на ЧМ-2014 терпит сплошные неудачи. В 2018 и 2022 годах немцы не вышли из группы, а в этот раз проиграли в первом же матче плей-офф.

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Обложка © X / Santi Carneri Tamaryn

Тимур Хингеев
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