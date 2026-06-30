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30 июня, 03:22

Игрок Нидерландов Гакпо посвятил гол в ворота Марокко своему неродившемуся сыну

Коди Гакпо. Обложка © ТАСС / IMAGO / Pro Shots

Коди Гакпо. Обложка © ТАСС / IMAGO / Pro Shots

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо посвятил гол в ворота Марокко своему неродившемуся сыну. Ранее футболист вместе со своей девушкой сообщили о выкидыше, который случился уже во время чемпионата мира.

Форвард открыл счёт в матче 1/16 финала, упал на колени и заплакал. Его поддержала вся команды. Африканцы смогли отыграться в концовке. Сейчас идёт дополнительное время.

Напомним, ранее девушка игрока сборной Нидерландов и «Ливерпуля» Ноа ван дер Бей сообщила о потере второго ребёнка во время беременности. Пара планировала назвать сына Элайджа.

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Никита Никонов
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