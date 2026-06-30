«Выходной, чёрт возьми!» Президент Парагвая разрешил жителям не идти на работу после победы на Германией

Президент Парагвая Сантьяго Пенья распорядился объявить 30 июня нерабочим днём в связи с историческим успехом национальной сборной на чемпионате мира. Соответствующее заявление он разместил в своём аккаунте в соцсети X. Причиной послужила победа над четырёхкратными чемпионами мира — немцами — в 1/16 финала.

«Парагвай никогда не сдаётся! Выходной, чёрт возьми!» — написал Пенья.

Основное время матча завершилось вничью 1:1. На 42-й минуте счёт открыл Хулио Энсисо, на 54-й Кай Хаверц восстановил равновесие. Дополнительное время не выявило победителя, в серии пенальти удачливее оказались парагвайцы (4:3). Решающий удар нанёс Хосе Канале.

Для Парагвая этот чемпионат мира стал первым за 16 лет. В 1/8 финала южноамериканцы сыграют с победителем встречи между Францией и Швецией.