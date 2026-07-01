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30 июня, 23:19

Франция вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, Мбаппе оформил дубль и приблизился к Месси

Обложка © Х / Equipe de France

Обложка © Х / Equipe de France

Сборная Франции уверенно вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, разгромив команду Швеции в матче 1/16 финала.

Встреча прошла в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) и завершилась со счётом 3:0. Главным героем матча стал Килиан Мбаппе, оформивший дубль — он отличился на 45-й и 74-й минутах. Ещё один мяч на счету Брэдли Барколя (53-я минута).

Благодаря этим голам Мбаппе довёл число забитых мячей на чемпионатах мира до 18 и вышел на второе место в историческом рейтинге бомбардиров турнира. Он обошёл Мирослава Клозе и теперь уступает только Лионелю Месси, у которого 19 голов.

При этом оба форварда — и Мбаппе, и Месси — сейчас делят первое место в списке бомбардиров текущего чемпионата мира, забив по шесть мячей.

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В 1/8 финала сборная Франции встретится с командой Парагвая, которая в первом раунде плей-офф сенсационно выбила сборную Германии в серии пенальти — 1:1 (4:3). Матч состоится в ночь на 5 июля по московскому времени в Филадельфии (США).

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Артём Гапоненко
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