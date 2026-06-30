Гол Холанда вывел Норвегию в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Норвегии пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, обыграв команду Кот-д’Ивуара со счётом 2:1. Матч 1/16 финала прошёл в американском Арлингтоне.

Первый мяч в составе норвежцев на 39-й минуте забил Антонио Нуса. После перерыва Амад Диалло восстановил равновесие, отличившись на 74-й минуте. Победу европейской команде принёс Эрлинг Холанд. Нападающий забил решающий гол на 86-й минуте и вывел свою сборную в следующий раунд турнира.

Теперь на счету Холанда пять голов на ЧМ-2026, по этому показателю он уступает только форварду сборной Аргентины Лионелю Месси (6). В 1/8 финала Норвегию ждёт встреча с Бразилией.

Напомним, бразильцы в матче 1/16 финала чемпионата мира переиграли сборную Японии. Встреча прошла в Хьюстоне (штат Техас) на NRG Stadium и завершилась со счётом 2:1 с победным голом в компенсированное время.