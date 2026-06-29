Холанд не будет есть чипсы: Норвегия привезла на ЧМ полтонны рыбы и сыра для своего бомбардира

Сборная Норвегии привезла на чемпионат мира в США сотни килограммов рыбы и сыра, чтобы Эрлинг Холанд и его партнёры не меняли привычный рацион во время турнира. О работе кухни команды рассказал The Athletic.

Вместе с футболистами на ЧМ отправились три повара — Арон Эспеланд, Эйрик Туфте и Кристиан Карлссон. Каждый день им приходится готовить четыре приёма пищи более чем для 60 игроков и сотрудников сборной.

Из Норвегии команда привезла около 580 килограммов продуктов. В запасах оказалось 300 килограммов лосося и форели, 100 килограммов палтуса, 80 килограммов традиционного коричневого сыра брюност и ещё 100 килограммов сыра ярлсберг.

По словам Эспеланда, знакомые продукты помогают футболистам сохранять привычный режим и чувствовать себя комфортнее вдали от дома. Особое место в меню занимает рыба: она обеспечивает игроков белком и питательными веществами, необходимыми для восстановления после матчей.

При этом сообщения о том, что норвежцы якобы отказались от американских продуктов из-за недоверия к их качеству, оказались неправдой. Большую часть свежих ингредиентов повара покупают в США. Даже апельсины для утреннего свежевыжатого сока команда приобретает на месте.

Сам Эспеланд ради турнира временно покинул ресторан Brasserie France в Осло и переехал на базу сборной в Гринсборо. Главной задачей повар называет не просто приготовление еды, а создание условий, при которых Холанд и другие футболисты смогут показывать максимум на поле.

Ранее Эрлинг Холанд снова стал героем интернет-мемов после забавного эпизода во время обеда. Нападающий сборной Норвегии неожиданно увидел своё отражение в зеркале и испугался его.